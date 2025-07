Basket l’under 20 è oro europeo | due novaresi tra i protagonisti

Una medaglia d'oro che mancava da 12 anni: l'Italbasket Under 20 è campione d'Europa. La formazione di Rossi ha battuto in semifinale la Serbia 85-78 e in finalissima la Lituania 83-66, con un grande dominio. Due novaresi protagonisti Mvp, miglior giocatore, della competizione è stato. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

In questa notizia si parla di: under - novaresi - basket - europeo

Calano le imprese novaresi: in tre mesi perse 50 aziende - Inizio dell'anno negativo per le imprese delle province di Novara e Verbania, dove nel primo trimestre del 2025 si registra un calo del tessuto imprenditoriale.

Torna "Naturale!" con il mercato della Terra di Slow Food Colline Novaresi - Quinta edizione di "Naturale!" Due giornate di escursioni, degustazioni, birre artigianali, chioschi con cibo locale, musica, animazione.

Case: affitto o acquisto? Cosa preferiscono i novaresi e/o cosa conviene - Vivere a Novara: appartamento, villa? Meglio affittare o meglio acquistare? E quali sono le richieste dei cittadini? Ecco una "mappa", un profilo accurato di ciò che accade all'ombra della Cupola grazie all'esposizione tecnica di Sim Immobiliare, agenzia immobiliare di Novara città operativa da.

Torna per la 8º Edizione il Basket BOOM Challenge . Anche questanno il #basketboomchallenge Sarà tappa CLASSIC del circuito @3x3italiaofficial sia come SENIOR sia come GIOVANILI U14-16-18!! . Anche per quest’anno gli amator Vai su Facebook

BASKET: TRA NUOVI ARRIVI E CONFERME SI MUOVE IL MERCATO DEI COLLEGIALI NOVARESI; Le convocate di coach Moscovini per il raduno in vista del Torneo dell'Amicizia 2025 a Voiron (Francia); Union Basket Novara: nasce una nuova era per la pallacanestro cittadina.

Basket, l’under 20 è oro europeo: due novaresi tra i protagonisti - Una medaglia d'oro che mancava da 12 anni: l'Italbasket Under 20 è campione d'Europa. Da novaratoday.it

Basket, Italia under 20 campione d'Europa: Lituania ko 83-66 - L'Italia di Basket under 20 ha conquistato gli Europei di categoria, battendo in finale la Lituania per 83- Scrive msn.com