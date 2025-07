Bambini fragili malati e anziani non autosufficienti curati con al Pet Therapy | il Consiglio approva il progetto

Il comune di Perugia tra le sue convenzioni, che generano servizi per i cittadini, potrebbe a breve annoverare associazioni, enti o cooperative sociali che si occupano di Pet Therapy. La cura con gli animali, ovvero con la loro presenza e con le loro caratteristiche, riconosciuti dal Ministero. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

In questa notizia si parla di: therapy - bambini - fragili - malati

Lerici, concluso il progetto gratuito di pet therapy con i bambini - Lerici, 30 maggio 2025 – Concluso, in questi giorni, un innovativo progetto sperimentale di pet therapy con i cavalli, dedicato ai bambini delle scuole primarie del territorio lericino, con particolare attenzione ai piccoli con disabilità in collaborazione con l’ istituto scolastico Isa10, ha L’iniziativa, promossa dal Comune di Lerici, attraverso l’assessorato alle politiche educative e dell’infanzia guidato da Laura Toracca – in collaborazione anche con il centro equestre EquiLunae – nasce con l’obiettivo di favorire il benessere psicofisico dei bambini attraverso la relazione non solo con il cavallo, animale da sempre riconosciuto per la sua sensibilità e capacità comunicativa, ma anche con la natura, con l’orto, le piante botaniche ed aromatiche.

Negli ospedali di Gaza i neonati prematuri sono fragili e forti insieme. Le loro vite, pochi giorni appena ma già a rischio, dipendono da carburante, ossigeno e corrente. Alla terapia intensiva neonatale dell'ospedale Al-Helou, nella City, i medici raccontano che Vai su Facebook

Bambini fragili, malati e anziani non autosufficienti curati con al Pet Therapy: il Consiglio approva il progetto; Pet therapy e bambini con disabilità ; Terapia genica per epidermolisi bollosa: avviato in Italia uno studio preclinico.

Pet therapy, l'importanza di un cane in corsia: "Aiuta i bimbi malati ... - 19 sono stati duri, è stato necessario spiegare ai pazienti quanto stava accadendo fuori, soprattutto a loro che sono fragili: "Un grande beneficio è il fatto che la mamma sia ... Da bari.repubblica.it

Pet therapy e bambini malati, una cavallina negli hospice Vidas - iO Donna - Pet Therapy, la cavallina Trilli regala un sorriso ai bambini inguaribili negli hospice Vidas È una pony Shetland saura, ha 11 anni e porta il nome della fatina di Peter Pan: come lei regala magia. iodonna.it scrive