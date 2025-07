Bambini fragili malati e anziani non autosufficienti curati con al Pet Theraphy | il Consiglio approva il progetto

Il comune di Perugia tra le sue convenzioni, che generano servizi per i cittadini, potrebbe a breve annoverare associazioni, enti o cooperative sociali che si occupano di Pet Therapy. La cura con gli animali, ovvero con la loro presenza e con le loro caratteristiche, riconosciuti dal Ministero. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

I Concerti della speranza a Roma: inclusione musicale per bambini fragili guidati da Lorenzo Porzio - In un pomeriggio all’insegna della musica, dell’inclusione e della partecipazione, Roma ha ospitato un evento speciale al Teatro dei Ginnasi.

Gli anziani e i fragili, cosa fare in questa estate di caldo - In questi giorni di grande caldo non sono mancate le raccomandazioni rivolte a tutelare gli anziani e le persone fragili. lavoce.it scrive

I bambini e i malati di Alzheimer: un’amicizia da coltivare - Pensiero assolutamente erroneo: ai bambini si “deve insegnare” a vivere con dignità e coraggio, agli anziani si “deve permettere” di continuare a vivere con dignità e coraggio. Come scrive invisibili.corriere.it