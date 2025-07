Avellino il 26 luglio l’Alzata del Pannetto apre i festeggiamenti per l’Assunta

Tempo di lettura: 2 minuti La Festa dell’Assunta rappresenta un appuntamento tradizionale per la cittĂ di Avellino, connotato da elementi religiosi, storici e culturali. L’evento, comunemente noto come “ Ferragosto Avellinese ”, è organizzato ogni anno dall’ Arciconfraternita dell’Immacolata Concezione, che cura in anticipo ogni aspetto della celebrazione. Nel 2025, i festeggiamenti coincidono con l’Anno Santo della Speranza, durante il quale la Cattedrale di Avellino – unica chiesa giubilare della Diocesi – sarĂ punto di riferimento per i pellegrini. L’accesso alla chiesa, nei modi stabiliti dalla Santa Sede, consentirĂ di ottenere l’indulgenza plenaria. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Avellino, il 26 luglio l’Alzata del Pannetto apre i festeggiamenti per l’Assunta

