AREZZO Si sta per alzare il sipario sulla seconda settimana di ritiro per la prima squadra del Cavallino. Sul campo di Storo gli amaranto avevano chiuso i primi sette giorni di lavoro con una partitella in famiglia, ripartendo poi con una doppia seduta dopo alcune ore di break. E il ritmo di due sedute al giorno accompagnerĂ la giornata di oggi dopo che anche ieri Guccione e compagni hanno lavorato sia al mattino che al pomeriggio sotto lo sguardo del presidente Guglielmo Manzo. Il numero uno del Cavallino ha raggiunto il ritiro trentino dove ha assistito al lavoro dei propri ragazzi, insieme al direttore sportivo Aniello Cutolo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Avanti tutta verso il Napoli