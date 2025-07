Attacco hacker negli Stati Uniti Washington Post | Sfruttata falla in Microsoft

(Adnkronos) – Attacco hacker ad agenzie governative e aziende americane. A darne notizia è il Washington Post che denuncia, citando alcuni ricercatori, "un'importante falla di sicurezza nei software dei server Microsoft" che sarebbe stata utilizzata per sferrare "un attacco globale, violando agenzie federali e statali statunitensi, università , aziende energetiche, oltre a una società di telecomunicazioni . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: attacco - hacker - washington - post

Ciro Pellegrino di Fanpage vittima di attacco hacker: Apple segnala spyware su iPhone - "Sono il secondo giornalista di Fanpage ad essere stato spiato". Con queste parole Ciro Pellegrino annuncia di essere stato vittima di un attacco hacker.

La piattaforma di criptovalute Coinbase colpita da un attacco hacker - Anche Coinbase è stata hackerata. La più importante piattaforma al mondo per il trading di criptovalute ha informato giovedì scorso la Sec (l’autorità statunitense che vigila sui mercati, ndr ) di aver subito un attacco informatico.

Blackout Spagna, le cause: attacco hacker, sabotaggio o guasto? Il «raro fenomeno atmosferico» e le «oscillazioni di frequenza» - Attacco hacker, sabotaggio o guasto? Al momento tutte le piste sul blackout che ha colpito Spagna e Portogallo sono aperte.

Attacco #hacker con obiettivo principale gli #Usa. Violati i dati di agenzie federali e statali, università , aziende energetiche, compagnie aeree. Secondo il Washington Post, Microsoft non è ancora riuscita ad interrompere l'azione, iniziata da giorni. Vai su X

(Da HuffPostItalia) Analisi delle cellule dormienti e degli obiettivi con cui gli ayatollah possono reagire all’attacco. Anzitutto colpi a petroliere e basi militari. Poi a target civili. L’allarme dei servizi di intelligence. Perché l’Italia deve stare in guardia, anche da azio Vai su Facebook

Il Washington Post: 'Attacco hacker globale, sfruttata una falla in Microsoft'; Attacco hacker globale, il Washington Post: «Sfruttata falla in Microsoft»; Attacco hacker in Usa: i bersagli, l'ipotesi di una falla.

Attacco hacker negli Stati Uniti. Washington Post: "Sfruttata falla in Microsoft" - A darne notizia è il Washington Post che denuncia, citando alcuni ricercatori, "un'importante falla di sicurezza nei software dei server Micr ... Si legge su adnkronos.com

Attacco Zero Day. Gli hacker sfruttano una falla nel software di Microsoft - In corso da alcuni giorni, agenzie governative di Usa e Canada hanno dovuto agire con urgenza per cercare di proteggere decine di migliaia di server a rischio. Secondo huffingtonpost.it