Attacco hacker globale Washington Post | Sfruttata falla di Microsoft Nel mirino governi e aziende

Un attacco hacker globale è stato lanciato sfruttando una falla di sicurezza in un diffuso software per server di Microsoft. A essere prese di mira agenzie governative e aziende: sono stati violati i dati di agenzie federali e statali americane, di aziende energetiche e di un’azienda di comunicazione asiatica. A renderlo noto è stato il Washington Post, citando alcuni ricercatori. Non è ancora chiaro chi ci sia dietro gli attacchi e quale sia il loro obiettivo finale, ma Stati Uniti, Canada e Australia stanno indagando sulla compromissione dei server di SharePoint per la condivisione e la gestione dei documenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Attacco hacker globale, Washington Post: “Sfruttata falla di Microsoft”. Nel mirino governi e aziende

Attacco hacker a Microsoft SharePoint: allarme globale su governi e aziende - Le nuove guerre si combattono anche online, e non si parla di gdr. Un attacco informatico di ampia scala ha messo in agitazione le agenzie di sicurezza occidentali e sta facendo sudare governi e imprese di mezzo mondo.

