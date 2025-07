Otto incontri di primo turno caratterizzano il programma della seconda giornata del torneo di Umago. L’argentino Navone, quinto favorito del seeding,  passa il turno e approda agli ottavi di finale. Wawrinka guadagna la qualificazione e la sfida contro il bosniaco Damir Dzumhur. L’argentino Mariano Navone, testa di serie numero 5, travolge 6-1 6-2 il cileno Tomas Barrios Vera. Lo spagnolo Carlos Taberner, numero 111 del ranking, regola 6-4 7-6(1), in un’ora e cinquantacinque minuti, l’esperto francese Pierre-Hugues Herbert. In chiusura di giornata lo svizzero Stanislas Wawrinka batte 6-4 6-1, in un’ora e quindici minuti, il qualificato ecuadoriano Alvaro Guillen Meza. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - ATP Umago 2025, Navone e Wawrinka approdano agli ottavi di finale