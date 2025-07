Atletico Ascoli ancora sul mercato E il telefono di Ciabuschi non squilla

Torneranno ad allenarsi oggi pomeriggio i ragazzi dell' Atletico Ascoli dopo il giorno di riposo concesso ieri da Mister Simone Seccardini. I calciatori si sono concessi una giornata al mare per staccare dalle fatiche dei primi allenamenti e dei primi test atletici fatti agli ordini del preparatore Mauro Iachini affiancato dal preparatore dei portieri Andrea Aquilanti. Quest'anno la società bianconera ha rinunciato agli allenamenti al campo 'Don Mauro Bartolini' di Monticelli ma ha fissato la sua base operativa al campo ' Tonino Camaioni ' di Monterocco sempre in erba sintetica. Le partite, come detto, invece verranno disputate allo stadio Cino e Lillo Del Duca in alternanza con l'Ascoli Calcio.

