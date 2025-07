Atletica Scotti e Bonora superano in scioltezza le batterie dei 400 alle Universiadi Due finalisti azzurri nei lanci

Buone notizie in chiave azzurra al termine della prima giornata dell’ atletica ai Giochi Mondiali Universitari 2025 in Germania. Sui 19 rappresentanti italiani convocati per la manifestazione, quest’oggi sono stati in quattro a fare il loro debutto nello stadio di Bochum con l’obiettivo di superare il turno e restare così in corsa per una medaglia alle Universiadi. Comincia positivamente il percorso di Edoardo Scotti, che vince la sua batteria in 46.81 e avanza in semifinale nei 400 metri due giorni dopo aver eguagliato il record italiano di Luca Sito a Madrid con 44.75. Obiettivo centrato anche da Alessandra Bonora, terza nella sua batteria in 53. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Atletica, Scotti e Bonora superano in scioltezza le batterie dei 400 alle Universiadi. Due finalisti azzurri nei lanci

LIVE Atletica, Europei a squadre 2025 in DIRETTA: bene Scotti e Polinari, tra poco Battocletti

Atletica, Scotti e Pernici in pista dopo gli Europei a squadre. Gaia Sabbatini si rilancia

Atletica, Francesco Pernici vince a Nancy! Sorpassi a raffica e personale sugli 800, Scotti solido

Universiadi: avanti Scotti e Bonora nei 400, Saccomano oltre i 60 nel peso

Universiadi: Scotti subito in pista