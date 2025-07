Mancavano solo i crismi dell’ufficialitĂ per sigillare un affare giĂ definito da ormai diversi giorni. Ora, con gli annunci arrivati nella giornata di lunedì 21 luglio, si può dire a tutti gli effetti che dopo meno di un anno (nel senso piĂą stretto del termine) Mateo Retegui e l’Atalanta si sono detti addio. Mateo Retegui si trasferisce all’Al-Qadsiah a titolo definitivo. Grazie di tutto Mateo #GoAtalantaGo — Atalanta B.C. (@AtalantaBC) July 21, 2025 L’attaccante italo-argentino è un nuovo giocatore dell’ Al-Qadsiah, club del massimo campionato dell’Arabia Saudita, che per strapparlo alla Dea sborsa piĂą di 65 milioni di euro, garantendo un ingaggio quasi 10 volte superiore a quello percepito in questa stagione a Bergamo — 20 milioni contro 2, approssimativamente, per un contratto che scadrĂ nel 2029. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Atalanta, ufficiale il trasferimento di Retegui in Arabia: “Mi mancherete, è stato un onore”