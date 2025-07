Assunzioni nelle partecipate di Scafati | la denuncia di Santocchio FdI

Tempo di lettura: 2 minuti In questi giorni si è tornati a parlare, con crescente preoccupazione da parte dei cittadini, delle modalitĂ con cui vengono gestite le assunzioni a tempo determinato da parte di Acse, societĂ partecipata del Comune di Scafati. La questione sollevata riguarda ancora una volta la mancata trasparenza e pubblicitĂ dei bandi, spesso affidati a societĂ esterne, lasciando così spazio solo a pochi “fortunati” che ne vengono a conoscenza. Mario Santocchio, coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, interviene in merito con una nota ufficiale: “ Abbiamo sempre denunciato l’opacitĂ che circonda le procedure di selezione del personale in Acse. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

