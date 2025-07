Assegnazione provvisoria 25 26 | se interprovinciale anche su sostegno senza titolo Condizioni

Il CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2528 ha mantenuto la disposizione per cui anche i docenti senza specializzazione possono chiedere assegnazione interprovinciale su posto di sostegno. Condizioni. L'articolo Assegnazione provvisoria 2526: se interprovinciale anche su sostegno senza titolo. Condizioni . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Salve sono docente di scuola primaria su posto comune vorrei presentare domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale ma su posto di sostegno. Domanda: posso solo su sostegno o devo anche mettere su posto comune? Grazie Vai su Facebook

