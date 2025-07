ASSALTO – La TV della Scherma online il nuovo canale OTT sulla piattaforma Sportface

Il lancio del nuovo canale OTT della Federazione Italiana Scherma, ospitato dalla piattaforma Sportface TV, arriva proprio in occasione del Mondiale di Tbilisi 2025. Arriva online, proprio alla vigilia del Mondiale di Tbilisi 2025, “ ASSALTO – La TV della Scherma ”. Nasce così il nuovo canale OTT della Federazione Italiana Scherma, ospitato dalla piattaforma Sportface TV, già consolidato punto di riferimento per tantissimi appassionati, in particolar modo delle discipline olimpiche. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

In questa notizia si parla di: scherma - sportface - canale - piattaforma

È online “ASSALTO – La TV della Scherma”, il nuovo canale OTT ospitato dalla piattaforma Sportface. Il lancio proprio in occasione del Mondiale di Tbilisi 2025. Il link per la registrazione e la visione gratuita; Su Sportface TV la Coppa del Mondo di ginnastica artistica: al commento tecnico Lara Mori. Torna il brand Volare TV; Ginnastica artistica: tutto pronto per il Trofeo Città di Jesolo.

Nexting, in porto aumento capitale per lo sviluppo di SportFace - Aumento di capitale da 2,060 milioni di euro per Nexting, editrice della piattaforma Ott 'Sportface', creata per offrire una vetrina alle federazioni sportive, diffonderne i contenuti e renderli ... Lo riporta ansa.it

Digitale Terrestre: un canale sportivo lascia la piattaforma DTT - Un canale sportivo, prima disponibile sul digitale terrestre, ha lasciato la piattaforma DTT: scopri dove seguire le trasmissioni ora. Riporta punto-informatico.it