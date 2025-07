Ascolti tv | Imma Tataranni La notte nel cuore | Dati Auditel domenica 20 luglio 2025

Ascolti tv di domenica 20 luglio 2025: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “ Imma Tataranni ” contro “ La notte nel cuore “. Chi ha vinto la sfida relativa all’audience TV di ieri? Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv, ieri sera: Imma Tataranni vs La notte nel cuore – Auditel ieri sera, domenica 20 luglio 2025. Sfida Rai1 e Canale 5: “Imma Tataranni” contro “La notte nel cuore”. Chi ha vinto? Rai 1: Imma Tataranni, le repliche della serie tv con protagonista Vanessa Scalare hanno coinvolto 0. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Ascolti tv: Imma Tataranni, La notte nel cuore | Dati Auditel, domenica 20 luglio 2025

In questa notizia si parla di: ascolti - imma - tataranni - notte

Ascolti tv ieri sera 6 luglio 2025, i dati Auditel per ogni programma in prima serata, da Imma Tatarani a La notte nel cuore - Ecco chi ha vinto la gara degli ascolti tv ieri sera, domenica 6 luglio 2025 Gli ascolti tv di ieri sera, domenica 6 luglio 2025, hanno per protagonisti diversi programmi di informazione e di spettacolo, fiction e film.

Ascolti tv domenica 29 giugno: Imma Tataranni, Torino is magic, Mondiale per Club - Ascolti tv domenica 29 giugno 2025: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, domenica 29 giugno 2025? Su Rai 1 è andato in onda Imma Tataranni.

Ascolti tv del 29 giugno, le repliche di Imma Tataranni contro Torino is fantastic - Sfida accesissima nell’ultima domenica di giugno per gli ascolti: quella del 29 è stata una serata ricca di appuntamenti, che hanno tenuto incollati gli spettatori al piccolo schermo.

Ieri e oggi in TV — Ascolti di domenica 6 luglio 2025: 1,8 milioni (15,9%) per la serie turca La notte nel cuore; 1,6 milioni (12,8%) per la fiction Imma Tataranni sostituto procuratore 2 https://ift.tt/lxB0yzf Vai su X

La serata del 13 luglio 2025 ha visto la finale del Mondiale per Club tra Chelsea e PSG dominare gli ascolti con un eccezionale 26,7% di share e 4 milioni e 86mila spettatori su Canale 5. Invece, le repliche di "Imma Tataranni 2" su Rai 1 hanno raccolto 1 milio Vai su Facebook

Ascolti tv del 20 luglio, chi ha vinto tra Imma Tataranni 2 e La notte nel cuore; Ascolti tv domenica 20 luglio: chi ha vinto tra Imma Tataranni e La notte nel cuore; Ascolti tv ieri domenica 6 luglio chi ha vinto tra Imma Tataranni, Report, La Notte nel Cuore e Facci Ridere.

Ascolti tv domenica 20 luglio: Imma Tataranni, Facci ridere, La notte nel cuore - Ascolti tv 20 luglio 2025: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (domenica) | Qual è il programma più visto della serata ... Lo riporta tpi.it

Ascolti tv domenica 20 luglio: chi ha vinto tra Imma Tataranni e La notte nel cuore - Chi ha vinto la sfida in termini di ascolti tra Rai 1 con Imma Tataranni e Canale5 con La notte nel cuore ... Riporta fanpage.it