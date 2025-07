Ascoltare pop a volte è come aprire la porta di un frigo

Mi è caduta addosso la porta del frigorifero. Sì, mia moglie stava sbrinando il freezer e si è accorta che il frigo non si chiudeva bene. Mi ha chiamato e quando sono arrivato in cucina ho constato che in effetti la porta non si chiudeva, il tempo di fare un paio di tentativi e la porta del frigo, un frigo a incasso che se ne stava lì da vent'anni, si è sganciata, colpendomi di taglio sulla fronte. Un dolore incredibile, cui avrebbe fatto seguito un altrettanto incredibile bernoccolo, non avessi subito messo del ghiaccio sulla ferita, sì, perché la porta mi ha fatto un taglio sulla fronte, taglio che immagino nei prossimi giorni genererà un livido ben evidente.

