Artigiano 41enne muore in un cantiere a Torre Le Nocelle

Ieri pomeriggio, nel territorio di Torre Le Nocelle, un uomo di 41 anni, artigiano originario di Mirabella Eclano, è deceduto mentre si trovava in un cantiere insieme a un familiare. Le cause del decesso sono al momento in fase di accertamento. Le ipotesi prevalenti sono quelle di un malore. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Artigiano 41enne muore in un cantiere a Torre Le Nocelle.

Tragedia a Torre Le Nocelle, muore quarantunenne di Mirabella: accertamenti sulle cause del decesso - Un quarantunenne originario di Mirabella Eclano e’ deceduto per cause in corso di accertamento, molto probabile un malore fatale o ... Come scrive irpinianews.it

