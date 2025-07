Arno in salute sogno balneare | Il nostro fiume come la Senna In futuro si potrà fare il bagno

Firenze, 21 luglio 2025 – Dopo anni di siccità, restrizioni e livelli critici, l’Arno torna finalmente a respirare. Il 2025 presenta un quadro positivo per il grande fiume che attraversa Firenze: la sua portata, nella zona urbana, è stabile attorno ai 6 metri cubi al secondo e il lago di Bilancino – la principale riserva idrica dell’area metropolitana – è al 90% della sua capacità d’invaso. A darne notizia è Gaia Checcucci, segretario generale dell’Autorità di bacino dell’Appennino Settentrionale, che definisce la situazione attuale “non preoccupante”. Un vero sollievo dopo il 2022, anno da bollino nero per la crisi idrica, e un 2023 e 2024 che hanno retto grazie a piogge alternate e gestione oculata. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Arno in salute, sogno balneare: “Il nostro fiume come la Senna. In futuro si potrà fare il bagno”

