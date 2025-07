Arnautovic Stella Rossa adesso è ufficiale | il comunicato del club serbo per l’acquisto dell’ex Inter

Marko Arnautovic ha scelto la Serbia per il prossimo capitolo della sua carriera. L'attaccante austriaco, classe 1989, ha firmato un contratto biennale con la Stella Rossa di Belgrado, dopo aver concluso la sua avventura con l' Inter, club con cui ha collezionato 24 presenze e 7 gol nell'ultima stagione. Il club serbo ha annunciato ufficialmente il suo arrivo con un comunicato che sottolinea le ambizioni per il futuro e l'importanza dell'esperienza di Arnautovic, reduce da una carriera internazionale che lo ha visto protagonista anche con le maglie di Werder Brema, Stoke City, West Ham e Bologna.

#Arnautovic alla Stella Rossa, il DG #Terzic: "PorterĂ la gente allo stadio". Pronto anche un incarico post-carriera Vai su X

Marko Arnautovic lascia la Serie A e vola in Serbia Come annunciato da Matteo Moretto, l'attaccante austriaco firmerĂ un contratto con la Stella Rossa: atteso per le visite mediche ad inizio settimana Nonostante il rapporto di amore ed odio con i tifosi neraz Vai su Facebook

