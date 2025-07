La settimana fino a domenica 27 luglio nel Nord Italia sarĂ segnata da un'alternanza tra caldo afoso e temporali intensi. In Val Padana si registrano giĂ 34?°C con forte umiditĂ , soprattutto in cittĂ come Milano e Torino. Fino a mercoledì correnti atlantiche porteranno temporali su Piemonte, Lombardia e Liguria, con rischio di grandine, vento e nubifragi, specie su Alpi e Prealpi. Il caldo toccherĂ il picco martedì e mercoledì (fino a 35?°C in Emilia, afa opprimente in pianura), poi da giovedì arriverĂ aria piĂą fresca con lieve calo termico, ma resteranno condizioni sopra la media e possibili nuove instabilitĂ nel weekend. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "Aria più fresca". MeteoGiuliacci: quando arriva il calo termico