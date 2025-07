Ardea fiamme al sito del Castrum Inui | protezione civile in azione

Ardea – Principio d’incendio al Castrum Inui, il sito archeologico riscoperto nei primi anni del secondo millennio e pubblicizzato all’epoca dal sindaco Carlo Eufemi come la piĂą importante scoperta archeologica del Lazio moderno. Le fiamme, divampate intorno alle 19.00 tra le erbacce che infestano l’area, hanno richiesto l’intervento immediato della protezione civile di Ardea, che è entrata all’interno dell’area per domare l’incendio prima che potesse causare danni ai reperti storici. L’area del Castrum Inui, situata presso la foce del fiume Incastro, fu riportata alla luce dal celebre archeologo professor Di Mario, la cui opera contribuì a riportare sotto i riflettori un insediamento di grande rilievo storico. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

