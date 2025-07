Antenucci alla Vagnati | vuole lasciare il segno

Se dopo Leonardo Semplici nessun allenatore della Spal è più riuscito a convincere davvero fino in fondo, si può tranquillamente fare un discorso analogo per il ruolo di direttore sportivo. Dopo Davide Vagnati, che lasciò Ferrara per trasferirsi al Torino nel bel mezzo dello stop forzato del campionato di serie A 2019-20, nessun uomo mercato biancazzurro ha trovato un briciolo di continuità . Ora tocca a Mirco Antenucci, che comincia il proprio percorso in un contesto simile a quello che nell’estate 2012 aprì le porte della professione all’attuale direttore sportivo del club granata. Sul campo le carriere di Vagnati e Antenucci non possono essere nemmeno paragonate: troppo superiore il Lupo di Roccavivara. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Antenucci alla Vagnati: vuole lasciare il segno

