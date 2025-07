Andrea Sempio il dettaglio inedito su Garlasco rivelato davanti alle telecamere

Le parole pronunciate da Andrea Sempio durante l’intervista concessa a Quarto grado lo scorso venerdì su Rete 4 stanno alimentando nuove perplessitĂ sulla sua posizione nella riapertura dell’inchiesta sul delitto di Garlasco. A sottolinearlo è il Corriere della Sera, che ha analizzato nel dettaglio le dichiarazioni fatte in diretta televisiva dal giovane amico di Marco Poggi, fratello della vittima Chiara Poggi. Un’apparizione che, anzichĂ© fare chiarezza, sembra aver sollevato nuovi dubbi e contraddizioni rispetto a quanto messo a verbale anni fa. Secondo quanto ricostruito dal quotidiano milanese, ci sarebbero discordanze tra quanto affermato da Sempio in tv e le risultanze degli atti giudiziari. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: andrea - sempio - dettaglio - garlasco

Garlasco, perché la mamma di Andrea Sempio è stata convocata dai carabinieri: potrebbe non rispondere - La mamma di Andrea Sempio, Daniela Ferrari, è stata convocata dai carabinieri del Nucleo investigativo come persona informata dei fatti e oggi alle 10 verrà ascoltata in caserma.

Caso Garlasco, spunta il nome di Antonio: ex vigile del fuoco legato alla madre di Andrea Sempio - Una nuova figura emerge nel giallo di Garlasco, gettando un’ombra inedita sulle indagini riaperte per l’ omicidio di Chiara Poggi, avvenuto nell’estate del 2007.

I genitori di Chiara Poggi: «Andrea Sempio non c’entra: non ci stupisce che ci fosse il suo Dna. Chi ha ucciso nostra figlia è Alberto Stasi» - Rita Preda e Giuseppe Poggi spiegano perché rimangono convinti che il colpevole dell’omicidio sia l’ex fidanzato della figlia, condannato in via definitiva a 16 anni

Delitto di Garlasco, le parole di Andrea Sempio: «Non mi stupirei delle mie tracce in quella casa, la frequentavo» Vai su Facebook

Garlasco, mistero dei verbali del 2008 firmati dagli stessi carabinieri che stavano interrogando Andrea Sempio; Delitto di Garlasco, l'ipotesi della Procura: L'impronta 33 è di Andrea Sempio. Chiesti i suoi dati Facebook a Meta; Garlasco, parla un ex compagno di scuola di Andrea Sempio: Non è mai stato un tipo violento, lui non c'entra.

Garlasco, dal biglietto al malore cosa non torna nell'interrogatorio di Sempio - L'interrogatorio del 4 ottobre 2008 di Andrea Sempio, di nuovo indagato per l'omicidio (in concorso) di Chiara Poggi a Garlasco per cui ... Da iltempo.it

Garlasco, mistero dei verbali del 2008 firmati dagli stessi carabinieri che stavano interrogando Andrea Sempio - Delitto di Garlasco, emergono incongruenze nei verbali del 2008: i dubbi su firme e orari degli interrogatori di Andrea Sempio, Alessandro Biasibetti e Mattia Capra ... Scrive virgilio.it