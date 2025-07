Andrea Carlucci Goodwood | Usiamo il motorsport per imparare motivarci e fare sempre meglio

Al Festival of Speed di Goodwood, Andrea Carlucci, vicepresidente di Toyota Europa, ha raccontato la presenza del marchio giapponese, illustrando il significato dello stand e mostrando le concept – ancora camuffate – di due nuove supersportive, una stradale e una da competizione. Un’occasione per ribadire come questi modelli si inseriscano nella visione di Toyota, dove il motorsport non è solo una vetrina, ma uno strumento di apprendimento e crescita tecnologica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Andrea Carlucci, Goodwood: "Usiamo il motorsport per imparare, motivarci e fare sempre meglio"

In questa notizia si parla di: andrea - carlucci - goodwood - motorsport

“Andrea Delogu a Ballando con le Stelle”: l’indiscrezione sulla nuova edizione del programma di Milly Carlucci - Il cast della nuova edizione di Ballando con le Stelle 2025 è ancora in via di definizione, ma un primo nome sembra giĂ essere confermato: quello di Andrea Delogu.

Ballando con le Stelle, Andrea Delogu si avvicina? Le difficoltĂ di Milly Carlucci a comporre il cast - Andrea Delogu tra le possibili protagoniste di Ballando con le Stelle ma Milly Carlucci fatica a chiudere il cast: ecco il motivo che rallenta la composizione della griglia di concorrenti L'attesa per la nuova stagione Ballando con le Stelle cresce, e con essa anche le indiscrezioni sul cast della ventesima edizione dello show di Milly Carlucci, in onda il prossimo autunno su Rai 1.

Magia Goodwood, Andretti al volante della Ferrari di Ascari Il campione italo-americano si è messo al volante della leggendaria rossa guidata dal milanese, due volte iridato. Vai su Facebook

Andrea Carlucci, Goodwood: Usiamo il motorsport per imparare, motivarci e fare sempre meglio; Carlucci (Toyota): “Non crediamo nella formula elettrico o niente”; Andrea Carlucci, auto e sport: La passione è viva.

Carlucci, più ibrido per far ripartire il mercato dell'auto - Incentivare la diffusione delle auto ibride, e non solo, per far ripartire il mercato dell'auto. Scrive ansa.it

VW Motorsport non partecipa a Goodwood SpeedWeek 2020 - All'evento la Casa automobilistica tedesca avrebbe dovuto presentarsi la l'auto elettrica ID R. Secondo tomshw.it