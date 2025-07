Andrea bimbo di 7 anni annegato all' acquapark | si valuta la procedura per accertare la morte cerebrale

Si valuta dalle 19 la procedura per l'accertamento della morte cerebrale di Andrea, il bambino di 7 che ieri era stato soccorso privo di sensi nella piscina di un acquapark a Gallipoli. Il. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Andrea, bimbo di 7 anni annegato all'acquapark: si valuta la procedura per accertare la morte cerebrale

Morto il bambino di 7 anni caduto in piscina, Andrea era in vacanza con la sua famiglia: la tragedia nell'acquapark di Gallipoli - È morto il bambino di 7 che ieri era stato soccorso privo di sensi nella piscina di un acqua park a Gallipoli.

