L’estate anconetana si accende di aspettative per i tifosi biancorossi, dopo un lungo periodo di timori, dubbi e contestazioni, rivelatisi a oggi infondati. L’ Ssc Ancona si prepara ad affrontare una stagione cruciale, con importanti novitĂ che spaziano dalla composizione societaria ai volti nuovi in campo e in panchina, il tutto con il raduno e il ritiro che da oggi segnerĂ l’inizio ufficiale delle attivitĂ per la nuova stagione. Una delle notizie piĂą significative che ha tenuto banco nelle ultime settimane è la trasformazione della Ssc Ancona da associazione sportiva a Srl. Questo passaggio, che dovrebbe essere formalizzato entro la fine di luglio, rappresenta un punto di svolta fondamentale per la soliditĂ e la professionalitĂ del club, e per rendere possibile e trasparente l’ingresso dei nuovi soci investitori facenti capo al presidente Polci. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ancona ai nastri di partenza: oggi il raduno