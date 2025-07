Alta Irpinia il Distretto Diffuso del Commercio punta sul futuro | strategie progetti e nuove nomine

Dalla programmazione annuale alla promozione delle eccellenze locali, passando per nuove nomine e progetti innovativi: il Consiglio Direttivo del Distretto Diffuso del Commercio Alta Irpinia si riunisce per definire strategie concrete di sviluppo, formazione e valorizzazione territoriale, con. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

