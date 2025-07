Alta Irpinia | Il Distretto del Commercio programma il futuro del territorio

Tempo di lettura: 4 minuti Si è tenuta sabato mattina a Calitri la seduta del Consiglio Direttivo del Distretto Diffuso del Commercio Alta Irpinia, un momento di confronto e pianificazione che ha visto la partecipazione attiva del Presidente Giuseppe Fiordellisi, dei consiglieri Marilinda Donatiello, Ignazio Catauro, Giuseppe Marinelli, Fausto De Bernardo, e del neo Coordinatore Angelo Ciccarella. L’incontro ha segnato una tappa importante nel percorso di rafforzamento delle politiche territoriali a sostegno del commercio e delle imprese locali. “Il Distretto non è solo una struttura organizzativa, ma una comunitĂ di intenti”, ha dichiarato il presidente Fiordellisi in apertura. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Alta Irpinia: Il Distretto del Commercio programma il futuro del territorio

