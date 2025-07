Allenamenti Inter Bonny anticipa tutti e non perde tempo | il nuovo attaccante già pronto per la Pinetina

Allenamenti Inter, l’ex attaccante del Parma Ange-Yoan Bonny si sta preparando di giĂ per la prossima stagione di Serie A: e ultime. Ange-Yoan Bonny è pronto a iniziare ufficialmente la sua avventura in nerazzurro. L’attaccante francese classe 2003, prelevato dal Parma per una cifra vicina ai 25 milioni di euro, rappresenta uno dei colpi piĂą interessanti del calciomercato estivo dell’ Inter. Il club gli ha garantito un contratto quinquennale da 2 milioni di euro netti a stagione, segnale di fiducia e progettualitĂ per il futuro. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il giovane centravanti potrebbe anticipare l’inizio della sua nuova stagione e presentarsi giĂ mercoledì alla Pinetina, dove sono attesi i giocatori reduci da infortunio: Bisseck, Pavard, Zielinski e Calhanoglu. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Allenamenti Inter, Bonny anticipa tutti e non perde tempo: il nuovo attaccante giĂ pronto per la Pinetina

In questa notizia si parla di: bonny - attaccante - inter - pronto

