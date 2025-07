Allarme a Soncino per il primo caso autoctono di febbre Dengue | giovane ricoverato in ospedale Avviata disinfestazione

Crema – Un residente del quartiere Brolo di Soncino, in provincia di Cremona, è stato ricoverato con sintomi compatibili con la Dengue, malattia virale trasmessa da zanzare. Il paziente, isolato per precauzione, non sarebbe in condizioni gravi. È il primo caso nel Cremasco che riguarda un italiano: un giovane che non ha fatto viaggi in Africa. Immediata la risposta delle autorità sanitarie: su richiesta dell’Ats, il Comune ha attivato un intervento straordinario di disinfestazione. Dalle 5 del mattino a tarda notte di lunedì, squadre specializzate hanno operato in tutto il quartiere e nelle vie limitrofe, con il supporto della Polizia locale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Allarme a Soncino per il primo caso autoctono di febbre Dengue: giovane ricoverato in ospedale. Avviata disinfestazione

In questa notizia si parla di: soncino - primo - caso - dengue

Allarme a Soncino per il primo caso autoctono di febbre Dengue: giovane ricoverato in ospedale. Avviata disinfestazione; Soncino - Sospetto caso di Dengue; Rosin, sotto tenente, passa a Chiari.

Allarme a Soncino per il primo caso autoctono di febbre Dengue: giovane ricoverato in ospedale. Avviata disinfestazione - Un giovane del quartiere Brolo, mai stato in zone a rischio, è stato ricoverato per sospetto contagio. Segnala ilgiorno.it

Sospetto caso di Dengue, scatta la bonifica totale del quartiere Brolo - Un residente ricoverato in isolamento con i sintomi della febbre virale trasmessa dalle zanzare. laprovinciacr.it scrive