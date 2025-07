Alla maturità gli studenti hanno chiesto | democrazia! Lettera

Inviata da Enrico Fortunato Maranzana - Il ministro Giuseppe Valditara, commentando la protesta di alcuni studenti durante l’esame di Stato, ha ricordato che esistono metodi costruttivi per esprimere il proprio dissenso. Nel caso specifico, la protesta riguardava la gestione scolastica, percepita come insensibile e distante dalle esigenze esistenziali degli studenti. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Maturità 2025, curriculum dello studente: indicazioni operative per studenti, scuole e commissioni. NOTA Ministero - Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato la nota operativa che disciplina la predisposizione e il rilascio del Curriculum dello studente per l’anno scolastico 2024/2025, documento centrale per l’Esame di Stato del secondo ciclo.

La Rete degli Studenti diffida Valditara: scontro sul voto in condotta e gli esami di maturità - La Rete degli Studenti Medi ha inviato una diffida formale al ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, chiedendo l’immediato ritiro dell’ordinanza che collega il voto in condotta al credito scolastico per gli Esami di Stato.

Maturità, gli studenti ribelli: “Boicottiamo l’orale”. Valditara: bocciateli - I giovani che scelgono la scena muta: “No al sistema dei voti”. Ma il ministro avverte: “Dall’anno prossimo basta silenzi di protesta”

