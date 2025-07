Alberto Costa Juve: la trattativa con lo Sporting CP è arrivata a questo punto per l’esterno portoghese. Tutti i dettagli sul suo futuro. La trattativa per il trasferimento di Alberto Costa allo Sporting CP prosegue a oltranza. Nonostante non sia ancora stato raggiunto un accordo definitivo tra i club, i dialoghi vanno avanti, alimentati dalla volontĂ comune di trovare una soluzione. Come riportato dall’esperto di mercato Alfredo PedullĂ , la cessione del talentuoso esterno portoghese non è tramontata, ma si trova in una fase di negoziazione intensa per limare le distanze economiche. Il nodo del prezzo: distanza tra l’offerta e la richiesta della Juve. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Alberto Costa Juve: a che punto è la trattativa con lo Sporting CP? Ci sono aggiornamenti sulla possibile partenza del portoghese. Cosa filtra