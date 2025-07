Aggredisce l’autista del bus | Devo andare a firmare in Questura e fugge dopo i pugni

A Napoli, colpito al volto un conducente della linea 03: l’aggressore voleva viaggiare gratis. Ennesimo episodio di violenza a danno di un operatore del trasporto pubblico a Napoli. Un autista di Aircampania, in servizio sulla linea 03 Napoli-Caserta via Caivano, è stato aggredito ieri mattina da un passeggero che pretendeva di viaggiare senza biglietto, sostenendo di dover “ firmare in Questura”. L’aggressione è avvenuta in Corso Novara, una zona centrale del capoluogo campano, poco prima della partenza della corsa. Secondo quanto riferito dal sindacato Orsa, il passeggero – non identificato – ha preteso di salire senza pagare, giustificando la sua richiesta con un obbligo di firma presso la Questura di Caserta, come se si trattasse di un’esenzione. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

