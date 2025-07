AEW | WrestleDream per la prima volta in Missouri appuntamento a ottobre

Da un paio d’anni ormai la programmazione dei pay-per-view della AEW si è arricchita di nuovi appuntamenti. Si è partiti dai “big four” – Double or Nothing, All Out, Full Gear e Revolution – per poi arrivare gradualmente all’attuale calendario che prevede nove eventi nel corso dell’anno. E tra questi un appuntamento sempre molto atteso è quello di Wrestledream, PPV di ottobre che nelle sue prime edizioni si è sempre tenuto a Washington e che ha regalato momenti già indimenticabili, come il match da 5.5 stelle tra Bryan Danielson e Zack Sabre Jr. e il debutto di Adam Copeland nel 2023, e l’ultimo match – almeno finora – dello stesso Danielson, che ha perso il titolo mondiale contro l’ex amico Jon Moxley nel main event del 2024. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - AEW: WrestleDream per la prima volta in Missouri, appuntamento a ottobre

