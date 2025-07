AEW | Lo status di Bryan Danielson dopo la presenza ad All In

Il main event di AEW All In: Texas ha visto “ Hangman ” Adam Page sconfiggere Jon Moxley e conquistare l’ AEW World Championship. Durante il match ci sono state “intromissioni esterne” tra cui quella di Bryan Danielson, l’ex campione mondiale è intervenuto a favore di Page indossando una maschera di Blue Panther e colpendo Wheeler Yuta con una running knee. In molti si sono chiesti se la presenza di Danielson fosse one night only oppure si trattava di un vero e proprio ritorno. Bryan non si è più visto in AEW dall’ottobre scorso a Wrestledream dove ha perso il titolo in favore di Jon Moxley. Ha combattuto un dark match a Giugno ma non è mai ufficialmente tornato. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - AEW: Lo status di Bryan Danielson dopo la presenza ad All In

In questa notizia si parla di: status - bryan - danielson - presenza

