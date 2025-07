Aereo di linea sfiora un bombardiere B-52 la virata miracolosa e il capitano incredulo | Quell’aeroporto non ha radar – Il video

Un aereo di linea e un super bombardiere B-52 sono andati a metri da un tragico incidente nei cieli del North Dakota. A evitare il peggio è stato il pilota del velivolo della compagnia Delta, gestito da SkyWest, che con una serie di «manovre aggressive» e curve brusche ha compiuto un anello per accodarsi all’aereo militare ed evitare di incrociarne il tragitto. A spiegare la situazione surreale ai passeggeri è stato lo stesso pilota del volo, che ha puntualizzato come tutto sia partito dalla mancata segnalazione del bombardiere da parte della torre di controllo. Anche perché quell’aeroporto è privo di radar: «Fanno tutto a vista». 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: aereo - linea - bombardiere - sfiora

Aereo di linea abbattuto da un missile, l’Onu condanna la Russia a risarcire per i 298 morti - Ginevra, 13 maggio 2025 – La Russia è stata ritenuta responsabile dell’ abbattimento dell'Mh17 della Malaysia Airlines, dovrà “risarcire” le famiglie delle 298 vittime.

Collisione sfiorata tra aereo di linea e bombardiere negli Usa, il pilota in un video: “Non ci hanno avvisati” - Un aereo di linea Delta ha evitato la collisione con un bombardiere B-52. Il fatto è avvenuto venerdì 18 luglio a Minot, in North Dakota.

L'attivitsta è stata costretta a contravvenire ai propri principi, volando su un aereo di linea. - L e minacce, il rapimento, e ora il rimpatrio. Greta Thunberg si trovava a bordo dello nave Madleen insieme ad altri 11 attivisti, tra cui l’eurodeputata franco-palestinese Rima Hassan e l’ambientalista brasiliano Thiago Ávila, quando le forze israeliana hanno abbordato la loro imbarcazione e hanno sequestrato l’equipaggio.

Aereo di linea sfiora un bombardiere B-52, la virata miracolosa e il capitano incredulo: «Quell’aeroporto non ha radar» – Il video Vai su X

Aereo di linea sfiora un bombardiere B-52, la virata miracolosa e il capitano incredulo: «Quell'aeroporto non ha radar» - Il video; Il caccia russo sfiora in volo un caccia Usa ai confini dell'Alaska: Ha messo tutti in pericolo; Manovra d’emergenza nei cieli del North Dakota: aereo passeggeri evita per un soffio un B-52.

Collisione sfiorata tra aereo di linea e bombardiere negli Usa, il pilota in un video: “Non ci hanno avvisati” - Un aereo di linea Delta gestito dalla SkyWest ha evitato la collisione con un bombardiere statunitense B- Scrive fanpage.it

Aereo di linea sfiora un bombardiere B-52, la virata miracolosa e il capitano incredulo: «Quell’aeroporto non ha radar» – Il video - Il velivolo della compagnia Delta è stato costretto a «manovre aggressive», come spiega la nota della compagni ... Si legge su msn.com