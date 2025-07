Addio eroe Una vita spesa per gli altri è morto nella sua casa

Se n’è andato a 102 anni. Era una figura che negli ultimi anni era diventata amatissima anche sui social, dove raccontava con leggerezza e dignità la sua straordinaria esperienza nella Seconda guerra mondiale. È morto il 17 luglio, circondato dall’affetto dei suoi cari, un uomo che aveva attraversato il Novecento lasciando un’impronta profonda. La notizia è stata annunciata dalla nipote attraverso un commosso messaggio pubblicato su Instagram. >> Incendio devastante sul traghetto: gente che si tuffa in mare per sfuggire alle fiamme e al fumo, ci sono diversi morti “Se ne è andato serenamente e ha continuato a scherzare fino alla fine”, ha scritto McKaela Larson, chiedendo rispetto e privacy in questi giorni difficili per la famiglia. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

