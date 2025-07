Addio divina Musica in lutto | il cancro si è portato via la cantante

La notte può custodire silenzi che fanno rumore. E questa notte, nella quiete straniera di una città che non dorme mai, si è spenta una delle voci più riconoscibili del panorama musicale brasiliano. La morte, che arriva senza invito, ha interrotto il viaggio di una donna che aveva scelto di lottare con determinazione, fino all’ultimo respiro. Una donna che non era solo una cantante, ma un simbolo di coraggio, autenticità e dedizione. Leggi anche: Il cantante italiano ricoverato in ospedale, fan in ansia: cos’è successo Preta Gil, figlia del leggendario Gilberto Gil, è morta nella notte a New York. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Addio, divina”. Musica in lutto: il cancro si è portato via la cantante

Grave lutto nella musica, addio ad una grande artista: la cantante ha perso la sua battaglia contro la malattia - Morta a 50 anni Preta Gil, cantante e attrice brasiliana, dopo una lunga battaglia contro il cancro al colon, lasciando un'importante eredità di coraggio e positività nel suo pubblico ... Lo riporta bigodino.it

