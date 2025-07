Giunge di colpo l’ennesima notizia di una morte prematura nel mondo dello spettacolo. Così come capitato di recente, lo sguardo va nuovamente allo star system americano. A soli 54 anni è morto Malcolm Jamal Warner. Un nome che potrebbe dire poco, a differenza del volto. I millennial e i Gen X non hanno di certo dimenticato, infatti, Theo de I Robinson. Morto Malcolm Jamal Warner. IPA Scena de I Robinson Come detto, di notizie luttuose nel mondo dello spettacolo ne sono giunte svariate nel corso degli ultimi mesi. Abbiamo ad esempio fatto i conti, di recente, con la scomparsa prematura di Julian McMahon. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Addio a Malcolm Jamal Warner a soli 54 anni: morto Theo de I Robinson