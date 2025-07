Adamant ufficiale nuovo play

L’Adamant ha raggiunto un accordo con l’atleta Niccolò Pellicano, ultimo tassello dell’organico biancazzurro ai nastri di partenza della prossima stagione di serie B Nazionale. Playmaker classe 2002, 182 centimetri per 72 chilogrammi, è cresciuto nelle giovanili del Basket Roncaglia, approdando successivamente alla Virtus Padova, dove ha debuttato in B nella stagione 201718. Negli anni seguenti, sempre con la maglia della Virtus, ha mostrato una costante crescita, attirando l’attenzione di diverse societĂ grazie al suo rendimento. Nella stagione 202223 si trasferisce alla Gemini Mestre, dove rimane per due anni guadagnandosi il posto da playmaker titolare in una formazione che raggiunge anche i playoff. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Adamant, ufficiale nuovo play

Adamant: Conferme e Mercato per la Nuova Stagione con Giovanni Benedetto - Da ieri sera, con l'ultimo saluto della squadra ai tifosi al palasport, è ufficiale il rompete le righe e cala così il sipario su questa stagione appassionante.

