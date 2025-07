Fra poco piĂą di tre settimane Milano diventerĂ la capitale del calcio femminile per club, con una nuova edizione di The Women’s Cup. A scendere in campo tre delle potenze del calcio europeo — Juventus, Inter e AtlĂ©tico de Madrid — e la new entry F.C. Como Women, in un’edizione molto particolare che segna il debutto del torneo in Italia. L’evento proporrĂ un format innovativo pensato per i tifosi del futuro. Il pubblico globale potrĂ assistere a una trasmissione che va oltre la partita, offrendo storytelling, accesso esclusivo e spettacolaritĂ come mai prima d’ora. Ospitato nella storica Arena Civica, nel cuore del Parco Sempione di Milano, questo evento unico riunirĂ campionesse di ieri e di oggi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ad agosto a milano. The Women’s Cup con Juventus, Inter. Atletico e le lariane