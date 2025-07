A Meldola in scena lo spettacolo di fuoco di Alessio Magnani per una serata dedicata a bambini e famiglie

Ultimo appuntamento per la rassegna estiva "Meldola CittĆ dei bambini" promossa dal Comune di Meldola in collaborazione con Pro Loco CittĆ di Meldola. Dopo il successo delĀ pic-nic presso il giardino dellā€™Istituzione ai Servizi Sociali ā€œDavide Drudiā€ e lā€™animazione dellā€™Associazione Nonno Banter. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

In questa notizia si parla di: meldola - bambini - scena - spettacolo

Meldola: ā€œArena sotto le stelleā€, rassegna di eventi estivi in Arena Hesperia e nel territorio Al via la rassegna di cinema, teatro, musica e spettacolo organizzata dal Comune di Meldola in collaborazione con le associazioni e le imprese culturali del territorio. Ecc Vai su Facebook

A Meldola in scena lo spettacolo di fuoco di Alessio Magnani per una serata dedicata a bambini e famiglie; Largo al teatro per bambini, all'arena Hesperia va in scena Enrichetta dal ciuffo; 25 aprile, a ForlƬ e Meldola la Liberazione delle Pietre Resistenti.

Largo al teatro per bambini, all'arena Hesperia va in scena "Enrichetta dal ciuffo" - Per la rassegna dedicata al teatro per famiglie ā€œAllā€™Arena in Famigliaā€, in programma all'Arena Hesperia di Meldola, venerdì 18 luglio la compagnia Teatro Perdavvero presenta lo spettacolo "Enrichetta ... forlitoday.it scrive

Meldola, da mercoledì partono gli spettacoli di ā€˜Teatro tra la genteā€™ - Romagna, organizza la rassegna ā€™Teatro tra la genteā€™, con compagnie amatoriali che porteranno in scena quattro lavori diversi ... Come scrive ilrestodelcarlino.it