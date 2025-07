A Gaza ennesima strage di civili | l’Onu denuncia un brutale attacco israeliano ai camion degli aiuti

Il Programma Alimentare Mondiale (Pam) delle Nazioni Unite ha denunciato con parole durissime l’uccisione di numerosi civili palestinesi nella Striscia di Gaza, colpiti dal fuoco israeliano mentre attendevano disperatamente l’arrivo di un convoglio di aiuti umanitari. “Un fatto terrificante”, ha affermato l’agenzia dell’Onu con sede a Roma, aggiungendo che le vittime “cercavano solo cibo per sĂ© e per le proprie famiglie, sull’orlo della fame”. Secondo la ricostruzione del Pam, l’attacco è avvenuto poco dopo che un convoglio composto da 25 camion aveva attraversato il valico settentrionale di Zikim per entrare a Gaza. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - A Gaza ennesima strage di civili: l’Onu denuncia un brutale attacco israeliano ai camion degli aiuti

Un attacco israeliano nei pressi di un centro di distribuzione di aiuti a Rafah, nel sud della Striscia di Gaza, ha causato la morte di decine di civili palestinesi e oltre cento feriti.

#Gaza, colpita ancora. Un attacco israeliano ha centrato la chiesa cattolica della Sacra Famiglia: 2 morti, 13 feriti, tra cui il parroco. Circa 500 civili erano rifugiati lì. Ma non è il primo attacco "accidentale" dell'#IDF. I precedenti Di Maria Scopece #Gaza #SacraF

