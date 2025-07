4 di Sera Salvini | Cosa non si può permettere Milano

"Da milanese come altri milanesi vedo una città ferma e solo per ricchi, dove entri a lavorare solo se hai un certo tipo di moto, di auto, di furgone.": Matteo Salvini, vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, lo ha detto a 4 di Sera su Rete 4. Poi ha aggiunto che Milano, al centro di una maxi inchiesta sull'urbanistica, "è una città dove la classe media, dove anche gli insegnanti, i poliziotti, gli avvocati, i medici, gli studenti, gli operai, i precari faticano sempre di più a vivere ma questo prescinde totalmente dall'inchiesta". "Io sto lavorando a una Milano diversa, più accogliente, più inclusiva, più solidale a prescindere dall'inchiesta per cui mi auguro che Sala e tutti gli altri si dimostrino innocenti", ha poi aggiunto Salvini riferendosi al fatto che anche il sindaco risulti indagato. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - 4 di Sera, Salvini: "Cosa non si può permettere Milano"

