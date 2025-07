WII Wii Linux | La Rivincita di una Console – Ora con un Kernel Moderno

Finalmente, Linux sulla Wii √® diventato una realt√† moderna e funzionante! Grazie agli sforzi della comunit√†, ora √® possibile eseguire una distribuzione Linux aggiornata sulla console Nintendo Wii, con un supporto hardware sorprendentemente buono. Ecco tutto ci√≤ che devi sapere su Wii Linux, cosa funziona, cosa non funziona e come provarlo tu stesso. Cosa funziona (e bene!). Avvio. Boot corretto ¬†fino a un getty o un display manager.. Avvio da MINI, un firmware sostitutivo per il co-processore Starlet.. Hardware supportato. Memoria estesa: Utilizzo di una parte di MEM2 per aumentare la RAM da 24MB a ~72MB. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net