West Nile virus | morta 82enne in ospedale Fondi era ricoverata da 6 giorni

Una donna di 82 anni residente a Nerola (Roma) è deceduta all’ ospedale San Giovanni di Dio di Fondi (Latina) per virus West Nile. La donna era stata ricoverata il 14 luglio scorso per febbre e stato confusionale. Al momento nel Lazio ci sono altri sei casi confermati di infezione da virus West Nile, tutti circoscritti nella provincia di Latina. Due sono in condizioni critiche per la presenza di patologie concomitanti e sono entrambi ricoverati all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Gli altri quattro sono invece in miglioramento clinico. Cos’è il virus West Nile. Il virus del Nilo occidentale (noto anche con la denominazione inglese West Nile virus, WNV) è un arbovirus della famiglia Flaviviridae, genere Flavivirus, appartiene al IV gruppo dei virus a ((+) ssRNA). 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - West Nile virus: morta 82enne in ospedale Fondi, era ricoverata da 6 giorni

In questa notizia si parla di: virus - ospedale - fondi - ricoverata

