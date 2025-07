West Nile se il grande pericolo arriva da una piccola zanzara

Proprio un anno fa, la prima vittima italiana del virus West Nile, un’ottantenne di Pordenone. Oggi, a essere colpita una donna di Latina, morta dopo un ricovero con febbre alta e stato confusionale. Ma di cosa si tratta questa malattia? Il West Nile virus, o virus del Nilo occidentale, appartiene alla famiglia dei Flaviviridae isolato per la prima volta nel 1937 in Uganda. Si diffonde in particolare in Africa, Asia occidentale, Europa, Australia e America. Come spesso accade, sono le zanzare (Culex) e gli uccelli selvatici a esserne portatori. Si trasmette all’uomo, infatti, tramite puntura. Più raro, invece, il contagio da operazioni chirurgiche, trasfusioni di sangue e la trasmissione madre-feto in gravidanza. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - West Nile, se il grande pericolo arriva da una piccola zanzara

West Nile, donna morta a Roma: era ricoverata con febbre e in stato confusionale. Sei casi nel Lazio, 2 pazienti gravi a Latina - Una donna di 82 anni residente a Nerola, Roma, è deceduta all'ospedale San Giovanni di Dio di Fondi, Latina, per virus West Nile.

Da Dengue a West Nile, arbovirus minaccia per l'Italia: l'allarme - Roma, 21 mag. (Adnkronos Salute) - L'arrivo delle alte temperature "è il preludio alla diffusione delle zanzare le cui punture, al di là del semplice fastidio pruriginoso, rischiano di trasmettere delle infezioni, le cosiddette arbovirosi, come ad esempio Chikungunya, Dengue, Zika, West Nile, infezi

Caldo, arrivano le zanzare: «Sono più attive e pericolose». Dalla dengue al West Nile, cosa si rischia e come prevenirle - Arriva il caldo, e con esso le zanzare, incubo di chi fa fatica a dormire e il cui ronzio rovina il sonno di milioni di italiani, oltre a portare rischi di malattie e virus.

INFEZIONI DA VIRUS WEST NILE: IL SINDACO ELIGIO TOMBOLILLO INVITA LA CITTADINANZA AD ATTENERSI ALLE INDICAZIONI DELLA ASL DI LATINA Nei giorni scorsi sono stati individuati in provincia di Latina, per l’esattezza a Cisterna e Priverno, du Vai su Facebook

Rintracciato il West Nile Virus in alcune zanzare; Allarme zanzare in Italia da Dengue a West Nile, i consigli di Andrea Crisanti per evitare i rischi; Diagnosticato un caso di West Nile Virus a San Vito: paziente fuori pericolo.

West NIle, casi (e morti) in crescita in Europa per il virus endemico in Africa: l'ondata del 2018 con 170 vittime - Il virus West Nile è endemico in Africa, Europa, Medio Oriente, Asia Occidentale, Nord America, Americhe e Australia (sottotipo Kunjin) CDC+1Wikipedia+1MDPI. Lo riporta msn.com

