west nile muore una donna nel lazio altri 6 casi a latina subito disinfestazione e screening

Roma, 20 luglio 2025 ‚Äď West Nile, scatta un nuovo allarme nel Lazio. √ą morta in ospedale una donna¬†di 82 anni, era ricoverata da giorni¬†per febbre e stato confusionale.¬†Al momento ci sono altri sei casi confermati di infezione da virus West Nile, tutti circoscritti nella provincia di Latina. I pi√Ļ gravi sono due uomini di 63 e 72 anni: sono in condizioni critiche per la presenza di patologie concomitanti e sono entrambi ricoverati all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Gli altri quattro sono invece in miglioramento clinico. L‚Äôanziana deceduta era di¬†Nerola, sempre nella zona pontina. A darne notizia √® la¬†Regione Lazio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

¬© Quotidiano.net - West Nile, muore una donna nel Lazio. Altri 6 casi a Latina. ‚ÄúSubito disinfestazione e screening‚ÄĚ