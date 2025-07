West Nile morta una donna nel Lazio | altri 6 casi a Latina due sono gravi

I casi si trovano tutti circoscritti nella provincia di Latina, dove le autorità hanno iniziato a prendere tutte le precauzioni del caso. Per quanto riguarda gli infetti, sembra che quattro siano ormai in via di guarigione, mentre altri due restano in gravi condizioni e ricoverati all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - West Nile, morta una donna nel Lazio: altri 6 casi a Latina, due sono gravi

West Nile, donna morta a Roma: era ricoverata con febbre e in stato confusionale. Sei casi nel Lazio, 2 pazienti gravi a Latina - Una donna di 82 anni residente a Nerola, Roma, è deceduta all'ospedale San Giovanni di Dio di Fondi, Latina, per virus West Nile.

Febbre del Nilo, due casi nel Lazio: si tratta di due persone di Latina - Nel Lazio è stato accertato il primo caso di West Nile e un altro caso sospetto in attesa di verifica.

West Nile, morta una donna a Roma. Sei casi confermati nel Lazio - Rafforzata la sorveglianza sanitaria e ambientale nella provincia ... Riporta msn.com