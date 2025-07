West Nile donna muore dopo la puntura di una zanzara | era stata ricoverata con febbre

Una donna di 82 anni, residente a Nerola, in provincia di Roma,¬†√® deceduta all'ospedale San Giovanni di Dio di Fondi¬†(Latina)¬†per il virus West Nile, una malattia infettiva trasmessa¬†dalle zanzare. L'82enne era stata¬†ricoverata¬†il 14 luglio scorso per¬†febbre¬†e¬†stato confusionale.¬†Al momento nel Lazio ci sono altri sei casi confermati di infezione da virus West Nile, tutti circoscritti nella provincia di Latina. Due sono in condizioni critiche per la presenza di patologie concomitanti e sono entrambi ricoverati all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Gli altri quattro sono invece in miglioramento clinico. 🔗 Leggi su Iltempo.it ¬© Iltempo.it - West Nile, donna muore dopo la puntura di una zanzara: era stata ricoverata con febbre

